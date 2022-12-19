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İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede

İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı, adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

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