İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? Son duyurular
Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler İDO ve BUDO seferlerine çevrildi. 19 Aralık tarihli İDO ya da BUDO seferi yapmaya hazırlanan vatandaşlar, bugünkü seferlerin iptal olup olmadığını araştırıyor. İstanbul Valiliği tarafından İstanbul için fırtına uyarısı gelirken, İDO ve BUDO ise iptal seferler hakkında duyuru yayımladı. Peki, İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? İşte son gelişmeler...
İDO ve BUDO iptal olan seferler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda gözler İDO ve BUDO seferlerinin iptal olup olmadığına çevrildi. Konu hakkında son geişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? İşte cevaplar...
İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından 19 Aralık Pazartesi tarihli bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
İşte iptal olan seferler:
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 19.12.2022 14:50
Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle İDO 19.12.2022 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14:50 seferimizi iptal edildi.
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.12.2022 19:00
Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle İDO 19.12.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal edildi.
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