İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? Son duyurular

İDO ve BUDO iptal olan seferler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda gözler İDO ve BUDO seferlerinin iptal olup olmadığına çevrildi. Konu hakkında son geişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? İşte cevaplar...

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından 19 Aralık Pazartesi tarihli bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İşte iptal olan seferler: