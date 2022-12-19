19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? Son duyurular

İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? Son duyurular

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022
ABONE OL
İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? Son duyurular

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler İDO ve BUDO seferlerine çevrildi. 19 Aralık tarihli İDO ya da BUDO seferi yapmaya hazırlanan vatandaşlar, bugünkü seferlerin iptal olup olmadığını araştırıyor. İstanbul Valiliği tarafından İstanbul için fırtına uyarısı gelirken, İDO ve BUDO ise iptal seferler hakkında duyuru yayımladı. Peki, İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? İşte son gelişmeler...

İDO ve BUDO iptal olan seferler listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda gözler İDO ve BUDO seferlerinin iptal olup olmadığına çevrildi. Konu hakkında son geişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? İşte cevaplar...

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından 19 Aralık Pazartesi tarihli bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İşte iptal olan seferler:

İDO İPTAL OLAN SEFERLER

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 19.12.2022 12:00
Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle İDO 19.12.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 12:00 seferimizi iptal edildi.

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 19.12.2022 14:50

Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle İDO 19.12.2022 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14:50 seferimizi iptal edildi.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.12.2022 19:00

Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle İDO 19.12.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal edildi.

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

19.12.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2022 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2022 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2022 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2022 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.12.2022 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA