Antalya’da korku dolu anlar! Polis çatıdaki genci ölümün kıyısından son anda kurtardı
YAŞAM İHA
Antalya’da bir genç 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Polis ekipleri, çırpınarak kendisini boşluğa bırakmaya çalışan genci son anda çekerek kurtardı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çatıdan atlamaya teşebbüs eden genci ikna etmek için yoğun çaba gösterdi.
Polisin çağrılarına cevapsız kalan H.Y., bir süre sonra yere yığıldı.
Yere yığılan genç, çevredeki vatandaşların yüreklerini ağza getirdi.
Genç, çırpınarak kendisini boşluğa bırakmaya uğraşırken, polis ekipleri koşarak çatıya yöneldi.
Polis ekipleri son anda genci çekerek kurtarırken, çevredekiler rahat bir nefes alarak alkış tuttu.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Y., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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