Antalya’da korku dolu anlar! Polis çatıdaki genci ölümün kıyısından son anda kurtardı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Y., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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