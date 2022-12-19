En uzun gece ne zaman? 2022 Aralık ayı kış gündönümü hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

Kış gündönümü ile en uzun gecenin hangi tarihte yaşanacağı merak ediliyor. Kış gündönümünde güneş ışıkları oğlak dönencesine dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlar. Türkiye'de en uzun gecenin ne zaman olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, n uzun gece ne zaman? 2022 Aralık ayı kış gündönümü hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlayacak? İşte cevaplar...

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

En uzun gece 21 Aralık Çarşamba günü yaşanacak. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gündönümü) güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.