DA PİNCHİ KODU nedir? Hırsızların gizli dili Da Pinchi Kodu sembollerinin anlamları neler?

Hırsızların kendi aralarında "Da pinchi" isimli sembollerden oluşan bir dille iletişim kurduklarının öğrenildi. İngiltere'de ortaya çıkan bu gerçeğin ardından insanlar sosyal medyada Da Pinchi Kodu adı verilen işaretlerin anlamlarını araştırmaya başladı. Kullanılan sembole göre; alarmlı ev, doğru hedef, zengin gibi anlamları taşıyan Da Pinchi Kodları şoke etti. Peki Da Pinchi Kodları nedir, ne anlama geliyor?

DA PİNCHİ KODU NEDİR?

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu işaretlerin hırsızların birbirleriyle iletişim kurup ve kimi hedef alacaklarını belirtmek için kullandıkları gizli bir dil olduğunu söylerken, Mirror gazetesi söz konusu işaretlerin "Da Pinchi Kodu" olarak adlandırıldığını yazdı.