DA PİNCHİ KODU nedir? Hırsızların gizli dili Da Pinchi Kodu sembollerinin anlamları neler?
Da pinchi kodu nedir sorusu gündeme bir bomba gibi düştü. İngiltere'de bir kadının arabasının camında gördüğü işaretin anlamı şoke etti. Hırsızların kendi içlerinde bu semboller ile iletişim kurduklarının ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar sembolleri ve anlamlarını araştırmaya başladı. İşte hırsızların gizli dili da pinchi ile ilgili detaylar...
Hırsızların kendi aralarında "Da pinchi" isimli sembollerden oluşan bir dille iletişim kurduklarının öğrenildi. İngiltere'de ortaya çıkan bu gerçeğin ardından insanlar sosyal medyada Da Pinchi Kodu adı verilen işaretlerin anlamlarını araştırmaya başladı. Kullanılan sembole göre; alarmlı ev, doğru hedef, zengin gibi anlamları taşıyan Da Pinchi Kodları şoke etti. Peki Da Pinchi Kodları nedir, ne anlama geliyor?
DA PİNCHİ KODU NEDİR?
Sosyal medya kullanıcıları söz konusu işaretlerin hırsızların birbirleriyle iletişim kurup ve kimi hedef alacaklarını belirtmek için kullandıkları gizli bir dil olduğunu söylerken, Mirror gazetesi söz konusu işaretlerin "Da Pinchi Kodu" olarak adlandırıldığını yazdı.
HANGİ İŞARET NE ANLAMA GELİYOR?
Gazete söz konusu işaretlerin suçlular tarafından soyulacak potansiyel mülkleri belirlemek için sıklıkla kullanıldığını belirtti ve bu işaretlerin anlamlarını okuyucuları ile paylaştı.
2016 YILINDA DA ORTAYA ÇIKMIŞTI
İngiltere polisi benzeri işaretler 2016 yılında ortaya çıktığında konuya ilişkin açıklama yapmış ve sembollerin 'masum ve açıklanabilir' olduğunu söylemişti.
Sembollerin aslında gaz, elektrik, su işlerinin yapılması için kullanılan zemin işleri işaretleri olduğunu belirten yetkililer işaretlerin gerçek anlamlarını yayınlayıp paniğe gerek olmadığını belirtmişti.
Ancak aynı işaretlerin bu kez zeminde değil de araba ve ev camlarında ortaya çıkması insanları yeniden paniğe yönlendirdi.
"PANİĞE GEREK YOK, NADİR KULLANILIYOR"
İngiltere genelinde ücretsiz korkuma ağı sağlayan ve insanları evlerini nasıl koruyacaklarına dair bilgiler paylaşan The Safeguarding Hub konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Hırsızlık konusundaki tecrübemiz kapsamında, çok sayıda kurbanla görüştük, suç mahallerinde saatler harcadık.
Bu sembollerin suçlular tarafından görüldüğüne şahit olduk ancak bu uygulamanın hırsızlar arasında kullanılan yaygın bir dil olduğu anlamına gelmiyor.
Çünkü çoğu Hırsız yalnız çalışır. Bu sembollerin çok nadir olarak kullanıldığını söyleyebiliriz"
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- DA PİNCHİ KODU nedir? Hırsızların gizli dili Da Pinchi Kodu sembollerinin anlamları neler?
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