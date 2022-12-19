Beyoğlu’nda 3 katlı metruk bina alev alev yandı



Mahalle sakini Hasan Önder, "4 sene önce çıkan yangında 2 kişi ölmüştü"

Mahalle sakinlerinden Hasan Önder, "Fındıklı Yokuşu'ndaki metruk binada yangın çıktı. İçerisinde evsizler yaşıyor. Yaklaşık 15 senedir boş burası. 4 sene önce de burada bir yangın çıktı. 4-5 sene önce çıkan yangında iki kişi daha ölmüştü. Her 4-5 senede bir böyle bir yangın çıkıyor burada. Binada 5-6 kişi yaşıyordu, metruk binada birileri olabilir şu an" diye konuştu.