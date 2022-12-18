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Gisela Uysal'dan geriye acı dolu hikaye kaldı! Doğa yürüyüşünde katiliyle tanıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2022
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Gisela Uysal’dan geriye acı dolu hikaye kaldı! Doğa yürüyüşünde katiliyle tanıştı

Alman asıllı 53 yaşındaki Gisela Uysal, karavanla dünyayı gezdiği eşinin kanserden ölümüyle yıkıldı. Acısını dindirmek için katıldığı doğa yürüyüşünde tanıştığı erkek arkadaşı ise onun sonu oldu. Gisela'nın öyküsü ise yürek burktu.

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