Mühendislik harikası ‘Bitlis Çayı Viyadüğü! Dünyada çok nadir
Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan ve ‘Bitlis Çayı Viyadüğü’ olarak adlandırılan bölgenin en büyük köprüsü açılış için gün sayıyor.
Viyadük önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise video konferans yoluyla katılmasıyla törenle ulaşıma açılacak. Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra itme sürme tekniğini ile yapılan Bitlis Çayı Viyadüğü asfalt seriminden sonra ışıklandırmalarının da yapılmasının ardından tamamlanarak trafiğe açılacak.
Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve her yıl kış aylarında heyelan nedeniyle geçişi zor olan bölgede inşa edilen çelik köprü bölgede ilk olurken, Türkiye'de ise nadir uygulanan projelerden biri oldu.
Bitlis Çayı viyadüğünün bir kilometre olup iki kenar ayak ve 10 orta ayak olmak üzere maksimum açıklığı ise 90 metredir. Aynı zamanda ayak yüksekliği 54 metredir. Bu proje itme-sürme tekniğiyle yapılırken, çelik konstrüksiyon olup 14 bin 700 ton ağırlığa sahip.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Bu viyadük yılların korkulu mevkisi olarak adlandırılan Bitlis deresi olarak bilinen yolun yükünü çok ciddi anlamda rahatlatmış olacak.
Bitlis-Diyarbakır karayolu Bitlis deresi mevkiinde Bitlis Çayı Viyadüğü olarak adlandırdığımız yapı yaklaşık iki yıl önce imalatına başlanmış bir yapıydı. Atılan son kat asfalt ile beraber vatandaşlarımızın kullanımına hazır duruma geldi.
Aydınlatmasını da bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde ayın 22'sinde video konferans yoluyla Cumhurbaşkanımızın koordinesinde ve katılımları ile biz Bitlis çayı viyadük'ünü açmış olacağız. Bu viyadük yılların korkulu mevkisi olarak adlandırılan Bitlis deresi olarak bilinen yolun yükünü çok ciddi anlamda rahatlatmış olacak. Çünkü o mevkide özellikle kış aylarında ciddi anlamda heyelan yaşıyorduk.
Vatandaşlarımızı bu heyelan ve riskten kurtarmış olacağız. Vatandaşlarımız itme sürme tekniği ile yapılmış olan dünyanın teknik anlamda çok nadir bir eserlerinden birisi olan Bitlis Çayı Viyadük'ünde seyahat etmenin keyfini ve huzurunu yaşayacak" diye konuştu.
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