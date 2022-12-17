Mühendislik harikası ‘Bitlis Çayı Viyadüğü! Dünyada çok nadir

Bitlis Çayı viyadüğünün bir kilometre olup iki kenar ayak ve 10 orta ayak olmak üzere maksimum açıklığı ise 90 metredir. Aynı zamanda ayak yüksekliği 54 metredir. Bu proje itme-sürme tekniğiyle yapılırken, çelik konstrüksiyon olup 14 bin 700 ton ağırlığa sahip.