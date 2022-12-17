Adana’da şoke eden olay! Ölen dedesinin evine giren hırsızlık şüphelisini mahalleliyle yakalayıp darbetti
YAŞAM DHA
Adana'da Ayşe Gül A., ölen dedesinin evinden hırsızlık yapan Suriye uyruklu şüpheliyi, mahalleliyle birlikte yakaladı. Sokak ortasında darbedilen şüpheli, polise teslim edildi.
Adana'da yaşanan olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Gül A., 1 yıl önce yaşamını yitiren dedesine ait eve, farklı zamanlarda hırsız girdiğini ve eşyaların çalındığını fark etti.
Aynı sokakta oturan Ayşe Gül A., dedesinin evinden dün de sesler geldiğini öğrenince bina önüne gitti.
Yukarı çıkıp, tanımadığı kişiyi evde gören Ayşe Gül A., komşularından yardım istedi. Mahallelinin gelmesiyle Suriye uyruklu şüpheli, yakalanarak dışarı çıkarıldı.
Hırsızlık şüphelisi, sokak ortasında darbedildi. "Allah için beni bırakın" diyen şüphelinin evden aldığı çantayı açan Ayşe Gül A., "Bunlar ne? Ölen insanın gözlüğünü almışsın" diyerek bağırdı.
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