Antalya’da üvey baba dehşeti! 14 yaşındaki çocuk defalarca darbedildi | Hakim affetmedi

ÇOCUĞA EZİYET SUÇUNDAN 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada, M.E.T. ve annesi daha önce böyle bir olay yaşanmadığını söyleyip Kemal Sıkıcı'dan şikayetçi olmazken, tanık olarak ifadelerine başvurulan gıda imalathanesi çalışanları zaman zaman bağırıp çağırmaya şahit olduklarını, dövülme olayını görmediklerini belirttiler. Sanık Kemal Sıkıcı ise, üvey oğlu ile kulaklık yüzünden tartıştığını, kulaklık için evden izinsiz para alması nedeniyle sinirlenerek tokat attığını, bundan dolmayı çok pişman olduğunu, ailesini ve çocuklarını çok sevdiğini söyledi.