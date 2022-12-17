Kocaeli’de yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisi yolu kesti öğrenciler tek tek sarıldı
Kocaeli'de çevredeki bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan, ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçtikleri sırada trafiği durduran polis memuruna sarıldıkları görüntülerini içeren video yürekleri ısıttı. İşte o anlar...
Çevredeki bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada yayınladığı video, yaya önceliğine verilen önemi gözler önüne serdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün "Türk Polis Teşkilatı" isimli Twitter hesabından "Kocaman yürekliler ve polis amcaları..." ifadeleriyle yayınlanan videoda, bir trafik polisinin, Barbaros İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeleri için trafiği durdurduğu görülüyor.
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