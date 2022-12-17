Kocaeli’de yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisi yolu kesti öğrenciler tek tek sarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Türk Polis Teşkilatı" isimli Twitter hesabından "Kocaman yürekliler ve polis amcaları..." ifadeleriyle yayınlanan videoda, bir trafik polisinin, Barbaros İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeleri için trafiği durdurduğu görülüyor.