İzmir’de korku dolu anlar! Bıçakla karısını rehin aldı
İzmir'de bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 1 saat sonra ikna olan adam, sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, korku dolu anlar yaşayan kadın, gözyaşları içerisinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan olay, saat 07.30 sularında, İnönü Mahallesi 803 sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple karısı K.K. ile tartışan M.K., eşini bıçakla rehin aldı. 6 aylık bebeklerinin de bulunduğu öğrenilen çiftin tartışmasını duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eşini bıçakla rehin alan M.K.'yi ikna çalışmaları başlatıldı.
1 SAATTE İKNA OLDU
Polis ekipleri, balkona da çıkan M.K. ile müzakere çalışması yaparken, 1 saat sonra ikna olan adam eşi ve çocuğunu bıraktı. Polis ekipleri 6 aylık bebeği, çiftin akrabalarına teslim etti. Kocası tarafından bıçakla rehin alınan K.K ise sağlık görevlileri tarafından alındı.
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