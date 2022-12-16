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Seyir halindeki minibüs alev alıp yandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Seyir halindeki minibüs alev alıp yandı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün minibüsü durdurarak yolcuları tahliye ettiği olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

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