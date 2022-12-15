Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Addams ailesinin biricik kızı Wednesday Addams'ın pek çok garip canlıyı bünyesinde barındıran Nevermore Akademi'ye başlamasıyla ilerleyen hikâye oldukça dikkat çekti. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?