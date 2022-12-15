Film vaadiyle dolandırıldığını iddia eden kişi intihar girişiminde bulundu!

Polisin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek itfaiye merdiveni ile indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İkna çalışmaları sırasında trafiğin kesilmesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik olayın sona ermesi ile tekrar normale döndü.