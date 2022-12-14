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2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!

Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ile yanıt buldu. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri bilgileri....

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2023 bilgileri için açıklama yaptı. Yapılan açıklama kapsamında; seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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