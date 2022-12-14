Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2023 bilgileri için açıklama yaptı. Yapılan açıklama kapsamında; seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.