Müge Anlı’da düğüm çözülmüştü! Cinayete kurban giden Ayşe Altuntaş’ın cesedinin bulunduğu yerde keşif yapılacak!

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Taşdelen, 8 Eylül 2021'de "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir olayda "tasarlamanın oluşması için bir kimseye karşı koşulsuz olarak suç işleme kararının verilmesi, karar ile fiilin icrası arasında makul bir sürenin geçmesi, bu süre içinde sebat ve ısrar gösterilerek karardan dönülmemesi gerektiğini" vurgulamış, dava konusu olayda ise sanığın öldürme kararını verdiği ilk anın tespit edilemediğini belirtmişti.

Tasarlamanın oluşmadığı, yerel mahkemenin hüküm kurarken delillerin tahlili ve takdirinde hataya düşerek "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ceza verdiğini bildiren Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozmuştu.