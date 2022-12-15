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Müge Anlı’da düğüm çözülmüştü! Cinayete kurban giden Ayşe Altuntaş’ın cesedinin bulunduğu yerde keşif yapılacak!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Müge Anlı’da düğüm çözülmüştü! Cinayete kurban giden Ayşe Altuntaş’ın cesedinin bulunduğu yerde keşif yapılacak!

Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı!  İstanbul'da kuzeni Ayşe Altuntaş'ı tabancayla katlettikten sonra kazdığı çukura gömdüğü öne sürülen Mehmet Taşdelen'in tekrar hakim karşısına çıkardığı davada, cansız bedenin olduğu yerde keşif yapılmasına karar verildi.

Ayşe Altuntaş cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkmıştı. Yeni gelişmeler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu zanlı Mehmet Taşdelen, maktul Ayşe Altuntaş'ın ailesi ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Altuntaş'ın ailesi, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Yargıtayın bozma ilamına uyulup uyulmaması hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını ifade etti.

Sanık Taşdelen ise bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Altuntaş'ın ilk öldürülme anının tespit edilememesi nedeniyle Yargıtayın bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

"DOMUZ ÇUKURU OLARAK ÖNCEDEN KAZILMIŞ, BEN KAZMADIM"

Savunması sorulan sanık Taşdelen, "O çukur, domuz çukuru olarak önceden kazılmış, ben kazmadım. Tesadüfen olay orada meydana geldi. Silahı çekmişti, ben onun elinden silahı almaya çalışırken göğüs altından vuruldu. Elini bırakınca da çukura düştü." dedi.

Sanık ayrıca olay yerinde keşif yapılmasını ve muhtarın ifadesinin alınmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 Mart 2023'de olay yerinde bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasına, sanığın cezaevinden getirilerek keşif yerinde hazır edilmesine, muhtarın da olay yerinde ifadesine başvurulmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş cinayetinde flaş gelişme! MÜGE ANLI'DAKİ AYŞE ALTUNTAŞ CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

NELER OLDU?

Sultangazi'de 18 Temmuz 2019'da kızının evinden çıkarken görüntüsü kameralara yansıyan Ayşe Altuntaş'tan o günden sonra haber alınamamıştı.

Müge Anlı'nın televizyon programına katılan Altuntaş'ın kuzeni Mehmet Taşdelen, bu kişiyle sevgili olduklarını belirtmiş ve çelişkili açıklamalarda bulunmasının ardından gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusunda da cinayeti itiraf etmişti. Taşdelen savunmasında silahın, Altuntaş'ın elinden almaya çalışırken ateş aldığını öne sürmüştü.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Taşdelen, 8 Eylül 2021'de "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir olayda "tasarlamanın oluşması için bir kimseye karşı koşulsuz olarak suç işleme kararının verilmesi, karar ile fiilin icrası arasında makul bir sürenin geçmesi, bu süre içinde sebat ve ısrar gösterilerek karardan dönülmemesi gerektiğini" vurgulamış, dava konusu olayda ise sanığın öldürme kararını verdiği ilk anın tespit edilemediğini belirtmişti.

Tasarlamanın oluşmadığı, yerel mahkemenin hüküm kurarken delillerin tahlili ve takdirinde hataya düşerek "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ceza verdiğini bildiren Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozmuştu.

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