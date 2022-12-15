Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar veriyor?

Ayrıca Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.