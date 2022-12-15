Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar veriyor?
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden Milli Piyango yılbaşı biletlerini satın alan vatandaşlar, 2023 büyük ikramiye tutarına odaklandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar veriyor?
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar veriyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2022 gecesi düzenlenecek Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. İkramiye kategori sayısının 13'ten 15'e çıkarıldığı Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek 50 TL şeklinde olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar veriyor?
2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
Aralık ayı ile birlikte bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı.
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tam bilete büyük ikramiye çıkması durumunda biletin sahibi 200 milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
Ayrıca Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.
İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yıl 200 milyon lira olan büyük ikramiyenin yanında, 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.
Online ekran üzerinde biletini seç, kendi biletini oluştur, ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından istediklerini alabiliyorlar. Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.
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