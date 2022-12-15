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Niğde’de dehşete düşüren olay! Apartta 2 gencin cesetleri bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2022
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Niğde’de dehşete düşüren olay! Apartta 2 gencin cesetleri bulundu

Niğde’de polis bir apartta 2 gencin cansız bedenlerine ulaştı. İhbar üzerine gelen ekipler, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki İrem Polat’ı yatakta ağzından köpük gelmiş halde hareketsiz, Mehmet Selim Yaşar’ı ise ipte asılı halde buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Niğde'nin Sungur Mahallesi Koçer Sokak'taki bir apartın çalışanları, bir odada kalan 20 yaşındaki Mehmet Selim Yaşar ile üniversite öğrencisi İrem Polat'tan haber alamayınca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, bugün saat 14.00 sularında odaya girdiklerinde, üniversite öğrencisi İrem Polat'ı yatakta ağzından köpük gelmiş halde hareketsiz, Mehmet Selim Yaşar'ı ise ipte asılı buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Polat ve Yaşar'ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

İrem Polat ile Mehmet Selim Yaşar'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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