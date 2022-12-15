Niğde’de dehşete düşüren olay! Apartta 2 gencin cesetleri bulundu
YAŞAM DHA
Niğde’de polis bir apartta 2 gencin cansız bedenlerine ulaştı. İhbar üzerine gelen ekipler, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki İrem Polat’ı yatakta ağzından köpük gelmiş halde hareketsiz, Mehmet Selim Yaşar’ı ise ipte asılı halde buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Niğde'nin Sungur Mahallesi Koçer Sokak'taki bir apartın çalışanları, bir odada kalan 20 yaşındaki Mehmet Selim Yaşar ile üniversite öğrencisi İrem Polat'tan haber alamayınca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, bugün saat 14.00 sularında odaya girdiklerinde, üniversite öğrencisi İrem Polat'ı yatakta ağzından köpük gelmiş halde hareketsiz, Mehmet Selim Yaşar'ı ise ipte asılı buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Polat ve Yaşar'ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.
İrem Polat ile Mehmet Selim Yaşar'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMESİ: 2022 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?
- Ehliyet affı son durum 2022: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı nedir?
- DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama EKRANI | Sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
- AÖF VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-2023 AÖF sınav sonuç tarihi AÇIKLANDI mı? Final sınavları ne zaman?
- İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME AKTİFLEŞTİRME: İETT kartı kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? Son tarih ne zaman? Zorunlu mu?
- Erken emeklilikte ANAHTAR KAPIDA! Listede olanlar YAŞ BEKLEMEDEN emekli oluyor! 1800, 3600 gün yeterli! SSK, BAĞKUR 4C... SGK duyurdu!
- Maaşa ek 2 bin 555 TL ikramiye yarın hesaplarda! 700 bin işçinin ARALIK AYINDA cepleri doluyor! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...
- Çerkes Cengiz kimdir? Cengiz Şıklaroğlu silahlı saldırıya neden uğradı? Kaç yaşında, nereli?
- e-DEVLET KYK BURS SORGULAMA | 2022-2023 KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? KYK burs/kredi ücretleri
- ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?