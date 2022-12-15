Niğde’de dehşete düşüren olay! Apartta 2 gencin cesetleri bulundu

Niğde'nin Sungur Mahallesi Koçer Sokak'taki bir apartın çalışanları, bir odada kalan 20 yaşındaki Mehmet Selim Yaşar ile üniversite öğrencisi İrem Polat'tan haber alamayınca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, bugün saat 14.00 sularında odaya girdiklerinde, üniversite öğrencisi İrem Polat'ı yatakta ağzından köpük gelmiş halde hareketsiz, Mehmet Selim Yaşar'ı ise ipte asılı buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Polat ve Yaşar'ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.