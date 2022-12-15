İstanbullular atkı ve bereleri hazırlayın ❄ Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi | Meteoroloji'den flaş uyarı ⛈ Lapa lapa yağacak çocuklar bayram edecek ⛄
Aralık ayının ortasına gelirken Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a doğru ilerlerken radar görüntüleri ortaya çıktı. Uzmanlar sıcaklıkları 10 ila 12 derece düşeceğini belirtirken, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Soğuk havanın etkisiyle üşüyen vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Kutuplardan yola çıkan soğuk hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise vatandaşlara sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji'nin paylaştığı haritada yağışların cumartesi gününe kadar süreceği ancak pazar günü tekrar başlayacağı belirtildi. Yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olacağı haritada yer aldı. Meteoroloji uzmanları ise dünyanın birçok noktasında kış mevsiminin etkili olacağı ve Türkiye'yi de çetin bir kışın beklediğini belirtti.
KUTUP SOĞUKLARI RADARA YANSIDI
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kutup soğukları İstanbul'a doğru yola çıkarken, bulutlar hava durumu radarına yansıdı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Soğuk havaların etkili olduğu şu günlerde vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken cevap uzmanlardan geldi. 18 Aralık'tan sonra Türkiye'nin kuzeyinden yeni bir soğuk hava dalgası cereyan edeceğini söyleyen uzmanlar, kar yağışının da başlayacağını duyurdu.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt, "18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz." dedi.
KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?
İklim uzmanı Bozyurt, "Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor." dedi.
Bozyurt, "18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
ASIL SOĞUKLAR O TARİHTE ETKİLİ OLACAK
Asıl soğukların geleceği tarihin altını çizen Bozyurt, "Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir." dedi.
SİBİRYA SOĞUKLARI BATIYA AKACAK
Meteoroloji Uzmanı Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Avrupa buz gibi bir Aralık ayı yaşayacak. Hem kar yağışları hem de dondurucu soğuklar etkili olacak. Aralık ayının Avrupa'da sert geçeceğini Ekim ayında söylemiştim. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı. Bu kış çok heyecan verici. Şu anda negatif endeksten dolayı Avrupa soğuk ve kar yağışlarından etkilense de endeksler nötre çıkacak. Bu kaçınılmaz. İşte o zaman çetin kış koşulları Ülkemizde etkili olmaya başlayacak. Kış tahminim aynen devam ediyor. 22 Aralık itibariyle dünya batıdan doğuya döndüğü için atmosfer de batıdan doğuya döner. Stratosferik darbeden sonra atmosfer doğudan batıya aksi istikamette dönecek ve Sibirya soğukları batıya akacak... Avrupa, karlı çetin bir Aralık ayı yaşayacak. Geçmişe bakarsak Aralık 1997 böyleydi. O sene El - Nino vardı. Bu sene ise La - Nina var. Dolayısıyla meteoroloji tek bir endeksle yorumlanamayacak kadar komplex bir bilim dalıdır. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı." ifadelerini kullandı.
LAPA LAPA KAR YAĞACAK
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Erzurum çevreleri ile Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.
15 ARALIK PERŞEMBE
16 ARALIK CUMA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Sakarya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum ve Bayburt dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Erzurum çevreleri ile Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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