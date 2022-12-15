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İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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İstiklal Caddesi’nde ‘laf attın’ kavgası! O anlar kamerada

İstanbul’da iki grup arasında 'kız arkadaşa laf atıldığı' gerekçesiyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. İki grup cadde üzerinde bir süre kavga ettikten sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonra erdi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde, kız arkadaşına laf atıldığı gerekçesiyle, iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

2 kişi tekme ve yumruklarla 1 kişiyi yere yatırıp saldırdı.

Kavga eden taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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