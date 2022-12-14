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Şişli Belediyesi’nde feci son! Çatıdan düşen stajyer hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Şişli Belediyesi’nde feci son! Çatıdan düşen stajyer hayatını kaybetti

Şişli Belediyesi’nin çatı katından düşen stajyer hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 18 yaşındaki Emine Sağlam’ın  hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İstanbul'da yaşanan olay, Şişli Belediyesi'nde saat 12.00 sularında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, belediyede stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.

Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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