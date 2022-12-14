Gaziantep’te 15 yaşındaki kızı taciz etmişti! Asansör sapığı cezasını çekecek

5 suç kaydı olduğu belirlenen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'tehdit' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

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