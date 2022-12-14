İzmir’de emniyet kemerli cinayet davasında yeni gelişme! Tanıklar dinlendi

TANIKLAR DİNLENDİ

Davanın ikinci duruşmasında bazı tanıklar dinlendi. Dinlenen tanıklardan Yunus Çöl, "Olay günü akşam saatleriydi. Buket Çelik, kaldırımda oturuyordu, ağlıyordu. Yüzü, boynu her tarafı kan içindeydi. Görünce korktum, hemen yardım etmek için yanına gittim. 'Sevgilimle kavga ettim, polis çağır' dedi. Sevgilisini ya da başka bir şey göstermedi. Başka da bir şey anlatamadı. Ağlıyordu, konuşacak durumda değildi. Ben de hemen polis çağırdım" dedi.

Bir diğer tanık Sevda Önal, "Kafe işletiyorum. Hemen iki dükkan ötemde. Hakkı Öz'ün ayakkabı dükkanı var. Esnaf komşum olması nedeniyle tanırım. Sanığı da Öz'ün sevgilisi olması nedeniyle tanıyorum. İkisinin hiç kavga ettiğini görmedim. Ancak Buket Hanım, Öz'ün kıskanç olduğunu, baskı yaptığını anlatırdı. Şiddet uyguladığına dair bir şey söylemedi" diye konuştu.

Tanıklardan İsmail Ses ise "2016 yılında Buket'le resmi nikah olmaksızın, kısa bir birlikte yaşadık. Resmi nikah kıymak için müracaatımız oldu ancak sonrasında vazgeçtik. Hakkı Öz'ü tanımam. Kendisini hiç görmüşlüğüm yok. Sadece ismini duydum. 2021 yılının kasım ayında Buket Hanım Kuşadası'ndaki teyzesine yanına gideceğini, ancak evde olmadığını söyleyerek benim evimde misafir olarak bir hafta kadar kaldı. Ortak tanıdıklarımızdan Buket Hanım'ın benden ayrıldıktan sonra Hakkı Öz'le birlikte olduğunu duydum. Ortak arkadaşlarımız, Hakkı Öz hakkında bilgi sahibi olduklarını, sıkıntılı bir kişi olduğunu söyledi. Bana 'Buket'e söyle ondan uzak dursun' dediler. Sıkıntının ne olduğunu sordum 'çok fazla alkol alıyor' dediler. 'Ayrıca kavgacı biridir' dediler" ifadelerini kullandı.