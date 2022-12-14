Kumluca'da sel felaketi! Korkunçlar anlar kamerada
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, su basan iş yerleri ile sürüklenen eşyalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İlçede önceki gün derelerin taşmasının ardından meydana gelen afeti yansıtan görüntülerde, iş yerlerinden taşan sel sularıyla sürüklenen eşyalar, plastik kasalar, odunlar ve çuvalların sürüklenmesi yer alıyor.
"KÖPEĞİMİ SON ANDA KURTARDIM"
Eski Cami Mahallesi'nde oto yıkama dükkanı işleten Savaş Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, felaketin bu kadar büyük olduğunu tahmin edemediklerini söyledi.
Suların bir anda yükseldiğini ifade eden Yalçın, "Bahçemdeki köpeği son anda kurtardım. Sabah iş yerime gelince gözlerime inanadım. Her yer su ve çamurdu. Tahmini zararım 100 bin lira. Seram vardı o da sular altında kaldı. Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldum. Sular çok hızlı ilerlemiş. Böyle bir felaketi ilk kez gördüm:" dedi.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SABAHIN İLK SAATLERİNDE BAŞLADI
Öte yandan selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı.
AFAD'ın koordinesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler temizlik çalışmasını sürdürdü.
Çamur dolan yollar ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su içinde kalan belediye ve vatandaşlara ait araçların kurtarılma çalışması da devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?
- Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?
- 2021 asgari ücret ne zaman açıklandı? Asgari Ücret 3. toplantı belli oldu mu? Zam oranı nasıl belirleniyor?
- Asgari ücret için 4 HESAP! %41.54, %42.63, %50, %60... BRÜT ve NET 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER
- EYT'DE BEKLENEN TARİH! Başkan Erdoğan açıklayacak! Yaş sınırı, şartı olacak mı? EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
- ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...
- Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Fransa Fas yarı final maçı hangi kanalda?
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? Nisan ayı ara tatili ayın kaçında başlayacak? MEB açıklamaları...
- Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında? Sadettin Hülagü aslen nereli, hangi mesleklerde görev aldı?
- Dünya Kupası finali 2022 ne zaman oynanacak? Dünya Kupası 1.lik ve 3.lük maçı ne zaman oynanacak?
- Mikroçip nedir? Evcil hayvanlara mikroçip uygulaması zorunlu mu, hangi hayvanlara mikroçip takılır?