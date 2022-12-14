Kahramanmaraş’ta 4. kez kalp krizi geçiren adam bakın nasıl kurtuldu! İlk sözleri şoke etti

"OTOBÜS ŞOFÖRÜ HASTANEMİZE GETİRİYOR"

Yıldız'ın ameliyatını olduğu hastane görev yapan Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, "Hastamız daha önce 3 kez kalp krizi geçiriyor ve yaklaşık 9 adet stent takılıyor ve son krizi halk otobüsünde geçiriyor. Çok şanslı, otobüs şoförü direkt kendisini hastanemize getiriyor ve hayata döndürüyorlar. Hasta uyandığında, "yine mi ölmedim" diyor. Biz hemen anjiyoya aldık ve takılı stentleri ve açılamayan tıkalı damarı olduğunu gördük hızlıca ameliyata alarak kapalı yöntemle yaptık. Yıpranmış bir akciğeri vardı kendisinin kalbi de çok yıpranmıştı" diye bilgi verdi.