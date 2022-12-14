İstanbul’da aile boyu "cinayet"! Ozan Tekcan’ın ölümüne sebep olan Kutlu ailesinin yargılanmasında karar çıktı

"OZAN OĞLUM GİBİ ELİMDE BÜYÜMÜŞTÜ'"

Azmettirmekle suçlanan anne Döndü Kutlu da, "Asla ben azmettirici değilim. Karakola girdiğimde nasıl oğluma silah verebilirim. Elimde telefon yoktu nasıl azmettirebilirim. Ozan oğlum gibiydi elimde büyümüştü. Ne oldu, nasıl oldu, araya ne girdi bilmiyorum. Asla azmettirmedim. Suçu kabul etmiyorum. Torunlarıma bakmak istiyorum, tahliyemi isterim" dedi.

AİLENİN CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Kutlu hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis, Batuhan Karanlıkoğlu'nu yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis ve 740 TL adli para cezası olmak üzere toplam 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 740 TL adli para cezası verildi. Heyet, sanık Davut Kutlu'ya "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, Ozan Tekcan'ı olay öncesinde yaralama suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanıklar Gazi ve Döndü Kutlu hakkında "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 25'er yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

''OĞLUN GERİ GELMEYECEK''

Heyet sanıklar Muhammed, Gazi ve Döndü Kutlu hakkında "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 25'er yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kararın okunmasının ardından Ozan'ın ailesi sanıklara "Layığınızı buldunuz" derken, sanık Döndü Kutlu da "Ben yatıp çıkacağım, ama oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı.