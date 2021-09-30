Emre Mays’ı cinayetinde aileler adliyede birbirine girdi
İstanbul’da Şişli Polis Merkezi önünde 19 yaşındaki Ozan Tekcan’ın ölümüyle sonuçlanan iki akraba ailenin çatışmasına ilişkin davada olay çıktı. Sanıklardan Davut Kutlu, “Planlayarak öldürmüş olsak, gece evlerinin önünde pusuya yatardık. Şu an ailecek 4 erkek cezaevindeyiz. Dışarda ailenin kadınlarına bakacak kimse yok. Plan bunun neresinde? Sürekli kardeşimin yanlışlıkla vurduğu Emre Mays cinayeti dile getiriliyor. Bütün olaylar Tekcan ailesinden kaynaklanmaktadır” dedi. İki aile arasındaki çatışmada oğlu ölen Şerife Tekcan ise saldırganların anneleri olan Döndü Kutlu’nun da tutuklanmasını istedi. Tutuksuz yargılanan Döndü Kutlu, mahkeme çıkışında oğulları ölen Tekcan çiftine “Acı var mı” diye sordu. Taraf arasında yaşanan gerginlik güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.
Akraba olan Kutlu ve Tekcan ailesinin 22 Aralık 2020'deki çatışması sırasında Muhammed Kutlu, Ozan Tekcan'ı öldürmüş, 7 Ocak 2020'deki çatışmalarında ise Akın Kutlu, yanlışlıkla ünlü şarap firması sahibi Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı Şişli Etfal Hastanesinin acil servis girişinde öldürmüştü.
Ozan Tekcan'ı öldüğü olaya ilişkin İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada tutuklu sanıklar Davut Kutlu, Muhammed Kutlu, Gazi Kutlu ve tutuksuz sanık Döndü Kutlu ile tarafların avukatı duruşmaya katıldı. Maktul Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan ile babası Hacı Tekcan ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.
"BABAMA VURDU"
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammed Kutlu, kebapçı olduğunu, 2019'da dayısı Hacı Tekcan ile kardeşi Davut Kutlu'nun birlikte dükkan açtıklarını, anlaşmazlığa düştükleri için bir süre sonra ortaklığı bitirdiklerini söyledi. Dayısının kendilerine olan borçlarını ödemedikleri için aralarında husumet oluştuğunu söyleyen Muhammed Kutlu, olayda ölen Ozan Tekcan ile yaralanan Batuhan Karanlıkoğlu tarafından daha önce bıçaklandığını, annesinin ısrarı üzerine şikayetini geri çekince bu iki saldırganın cezaevinden çıktığını anlattı.
"AYAKLARINA SIKMIŞTIM"
Aralarında devam eden anlaşmazlık yüzünden 22 Aralık 2020'de Şişli Polis Merkezi önünde çatışma çıktığını belirten Muhammed Kutlu, "Önce Ozan Tekcan, babam Gazi Kutlu'ya vurdu. Ellerindeki bıçağı görünce üzerimde taşıdığım silahı çıkarıp, Batuhan'ın (Karanlıkoğlu) peşinden koştum. Bende 14 mermi vardı, 8 tanesi maktulün üzerinden çıkmış, biri Batuhan'ı yaralamış. Ben ayaklarına doğru sıkmıştım" dedi.
Daha sonra Şişli Polis Merkezinde görevli 5 polis memuru mahkemede tanık olarak dinlendi. Polis memuru İlkay Y., sanık Davut Kutlu ile annesinin şikayet için karakola geldiğini, darp raporu almak için gittiklerinde silah sesleri duyulduğunu anlattı. Muhammed Kutlu'nun ateş ede ede geldiğini, Gazi Kutlu'nun da ölen kişinin kafasına demir çubukla vurduğunu aktaran İlkay Y., olaya müdahele edip saldırganları etkisiz hale getirdiklerini söyledi.
"KARAKOLA SALDIRI OLDU SANDIM"
Bir diğer polis memuru Yunus Emre E. silah seslerini duyunca polis merkezine saldırı olabileceği düşüncesiyle dışarı çıktığını belirterek, tabancayla ateş eden saldırganın Muhammed Kutlu olduğunu, ölen kişinin kafasına demir çubukla vuran kişinin de Gazi Kutlu olduğunu doğruladı. Yunus Emre E. "Arkadaşlar bir yöne doğru koşuyordu. Peşlerinden koştum. Arkadaşlar ateş eden şahsı etkisiz hale getirmişlerdi. 2 kişi yerde yatıyordu, biri kanlar içindeydi. Elinde demir sopa olan sanık baba Gazi Demir, yerdeki maktule vurmaya devam ediyordu" dedi.
ANNELERİ DE TUTUKLANSIN
Olayda ölen Ozan Tekcan'ın babası Hacı Tekcan ile annesi Şerife Tekcan'ın da ifadeleri alındı. Hacı Tekcan, Akın ve Gazi Kutlu'nun kendisini 5 yerinden bıçakladığını söyledi.
Şerife Tekcan ise saldırganlardan baba Gazi Kutlu'nun "Ben 11 sene yattım çıktım, bir şey olmuyor oğlum. Ölen toprağa giriyor, ölmeyene bir şey olmuyor" diyerek çocuklarını yetiştirdiğini iddia etti. Şerife Tekcan "Sürekli tehdit altındayım.
Bir oğlum öldü, diğer oğlumla tehdit ediliyorum. Döndü Kutlu'nun da tutuklanmasını istiyorum. O da bir anne, benim gibi o da burada oturuyor. Tutuklansın" diye konuştu.
Mağdurların avukatı ise Kutlu ailesinin daha önce de cinayet işlediğini belirterek, "Bunların hepsi sabıkalı bir aile. En ağır şekilde cezalandırılsınlar" dedi.
PLANLASAYDIK PUSU KURARDIK
Duruşmada daha sonra sanıkların talepleri alındı. Davut Kutlu, evlere servis yapan bir yemek firmasında kurye olarak çalıştığını belirterek, önce ölen Ozan Tekcan'ın kendisine saldırdığını öne sürdü. Davut Kutlu, "Planlayarak öldürmüş olsak, gece evlerinin önünde pusuya yatıp cinayeti işlerdik. Şu an ailecek 4 erkek cezaevindeyiz. Dışarda ailenin kadınlarına bakacak kimse yok. Plan bunun neresinde? Sürekli kardeşimin yanlışlıkla vurduğu Emre Mays cinayeti dile getiriliyor. Bütün olaylar Tekcan ailesinden kaynaklanmaktadır" diyerek tahliyesini istedi.
Muhammed Kutlu da tahliyesini talep etti.
"SADECE TOKAT ATTIM"
Gazi Kutlu, "Beni öyle bir anlatıyorlar ki… Ama asıl saldıran kendileri. Ben Ozan'a sadece bir tokat attım, 'Napıyorsun lan sıpa' dedim. Olayı yatıştırmaya çalıştım. Azmettirme, plan kurma karakolun önünde olur mu? Bu intihar demek. Hepimizi vurabilirlerdi" diye konuştu.
Gazi Kutlu, olayda oğlu ölen Şerife Tekcan'ın ise üç cinayet işlettiğini, 20 kişinin vurulmasından sorumlu olduğunu iddia etti.
Anne Döndü Kutlu ise "Hep beni suçluyorlar. Ben de bir anneyim. Ölen Ozan kardeşimin oğludur. Asla öldürtme planım olmadı. Olsa bile bunu karakolun önünde mi yaptırırım. Ailemden 4 tane erkeği neden hapse attırayım? 6 tane torunuma tek başıma bakmak zorundayım. Kardeşimin oğlunu öldürmek için nasıl plan yapabilirim? Asla bu suçu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
"ACI VAR MI" DİYE SORDU
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
Mahkeme çıkışında tutuksuz sanık Döndü Kutlu, oğulları ölen Tekcan ailesine bakıp "Acı var mı" diye sordu. Taraf arasında yaşanan gerginlik güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.
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