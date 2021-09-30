Emre Mays’ı cinayetinde aileler adliyede birbirine girdi

PLANLASAYDIK PUSU KURARDIK

Duruşmada daha sonra sanıkların talepleri alındı. Davut Kutlu, evlere servis yapan bir yemek firmasında kurye olarak çalıştığını belirterek, önce ölen Ozan Tekcan'ın kendisine saldırdığını öne sürdü. Davut Kutlu, "Planlayarak öldürmüş olsak, gece evlerinin önünde pusuya yatıp cinayeti işlerdik. Şu an ailecek 4 erkek cezaevindeyiz. Dışarda ailenin kadınlarına bakacak kimse yok. Plan bunun neresinde? Sürekli kardeşimin yanlışlıkla vurduğu Emre Mays cinayeti dile getiriliyor. Bütün olaylar Tekcan ailesinden kaynaklanmaktadır" diyerek tahliyesini istedi.

Muhammed Kutlu da tahliyesini talep etti.

"SADECE TOKAT ATTIM"

Gazi Kutlu, "Beni öyle bir anlatıyorlar ki… Ama asıl saldıran kendileri. Ben Ozan'a sadece bir tokat attım, 'Napıyorsun lan sıpa' dedim. Olayı yatıştırmaya çalıştım. Azmettirme, plan kurma karakolun önünde olur mu? Bu intihar demek. Hepimizi vurabilirlerdi" diye konuştu.

Gazi Kutlu, olayda oğlu ölen Şerife Tekcan'ın ise üç cinayet işlettiğini, 20 kişinin vurulmasından sorumlu olduğunu iddia etti.

Anne Döndü Kutlu ise "Hep beni suçluyorlar. Ben de bir anneyim. Ölen Ozan kardeşimin oğludur. Asla öldürtme planım olmadı. Olsa bile bunu karakolun önünde mi yaptırırım. Ailemden 4 tane erkeği neden hapse attırayım? 6 tane torunuma tek başıma bakmak zorundayım. Kardeşimin oğlunu öldürmek için nasıl plan yapabilirim? Asla bu suçu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ACI VAR MI" DİYE SORDU

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Mahkeme çıkışında tutuksuz sanık Döndü Kutlu, oğulları ölen Tekcan ailesine bakıp "Acı var mı" diye sordu. Taraf arasında yaşanan gerginlik güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.