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Son dakika: Eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol'a terör suçundan hapis cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika: Eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol’a terör suçundan hapis cezası

Son dakika haberleri... Eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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