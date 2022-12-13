Çorum’da yürek yakan olay! Evlenmek istemeyen genç kızın ağabeyini katlettiler | Cenazede bir kez daha yıkıldılar

Mehmet Özkarslı'nın da market ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman okul servisi ile Sungurlu'ya giden Şerife İçöz ve annesi hakkında, "Fuhuş yapıyorlar" dediği, kendisini uyaran kişilere de "Kızını evlendirmeyip başka ne yapacaktı" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Olay günü de taraflar arasında bu yüzden kavga çıktığı, Mehmet Özkarslı'nın oğluna seslenerek, "Ahmet neredesin, öldürüyorlar beni" diye bağırması üzerine bakkaldan çıkarak gelen Ahmet Özkarslı'nın, Mustafa İçöz'e ateş ettiği belirtildi.

'EVLENMEK İSTEMİYORDUM, OKUMAK İSTİYORUM'

Açık lisede eğitimini sürdüren Şerife İçöz, üniversiteye gitmek istediği için evlenmek istemeyince oluşan husumette hem ağabeyini hem de kuzenini kaybettiğini söyledi. İçöz, "Beni istemeye geldiler. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyordum. Bu yüzden aramıza küslük soktular. Olay günü de ağabeyim çalıştığı okula parasını almaya giderken, babasıyla karşılaşmış. Tartışmışlar. Mehmet Özkarslı, 'Ahmet Ahmet' diye bağırıyordu. Oğlu da oradan çıkıp ağabeyime ateş etti. Kuzenim de bu acıya dayanamadı, kalp krizi geçirdi" dedi.

Şerife İçöz...