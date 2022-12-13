Sahte doktor skandalı! Çaldığı önlükle hastaneye girmeye çalıştı | Yakalanınca 'ben anestezi doktoruyum' dedi
Son dakika haberine göre Mersin'de Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne giden M.K.U., boş bir odadan önlük aldıktan sonra kendisini doktor olarak tanıtıp muayene olduktan sonra ayrıldı. Gece saatlerinde hastaneye geri dönen M.K.U., Kadın Doğum Polikliniği’ne girişte, üzerindeki önlükte bulunan giysi alarm sistemi çalınca yakalandı.
Şehir Hastanesi'nde KBB Polikliniği'ne muayene olmaya giden M.K.U., boş olan bir odadan doktor önlüğü alıp, giydi. Bu önlükle kendisini KBB doktoruna, doktor olarak tanıtan M.K.U., rahatsızlığını belirtip, muayene oldu.
GİYSİ ALARM SİSTEMİ ÇALDI
Daha sonra önlükle hastaneden ayrılan M.K.U., gece saatlerinde geri döndü. Kadın Doğum servisine girişte M.K.U.'nun üzerindeki doktor önlüğünde bulunan giysi alarm sistemi çaldı.
'ANESTEZİ DOKTORUYUM' DEDİ
Görevliler, M.K.U.'nun yanına gelerek doktor olup, olmadığını kontrol etti. 'Gündüz başka bir doktor arkadaşıma muayene oldum. O sırada önlükler karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyen M.K.U., başka bir önlük talep etti.
YAKALANIP POLİSE TESLİM EDİLDİ
Bunun üzerine yapılan kontrolde M.K.U.'nun doktor olmadığı anlaşılınca yakalanıp, polise teslim edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.U., polis merkezine götürüldü. M.K.U., buradaki ifadesinde, "Hastaneye gelip boş odadan önlük alıp, muayene oldum. Gece de doktorluğu merak ettiğim için hastaneye geri geldim. Kadın doğum servisine giriş yapmak isterken önlükteki alarm çaldı. Görevliler yanıma geldi, doktor olmadığım ortaya çıktı" dedi.
M.K.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ABD FED faiz beklentisi nedir? 2022 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi son durum...
- GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Samsun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | 12-13-14 Aralık Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama: Bafra, Canik, Çarşamba...
- Aydın'da deprem mi oldu? 13 Aralık Kuşadası Körfesi deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? SON DAKİKA HABERLER
- SON DAKİKA! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER
- Akaryakıtta indirim var mı? 13 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TEFE-TÜFE rakamları... 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
- Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?
- 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ay, hangi güne denk geliyor? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Instagram ve Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? 12 Aralık İnstagram akış yenilenemedi sorun mu var?
- 4D'li taşeron işçilere ilave tediye ödemeleri yattı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 700 bin işçinin hesabına yatacak