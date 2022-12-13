Sahte doktor skandalı! Çaldığı önlükle hastaneye girmeye çalıştı | Yakalanınca ’ben anestezi doktoruyum’ dedi

'ANESTEZİ DOKTORUYUM' DEDİ

Görevliler, M.K.U.'nun yanına gelerek doktor olup, olmadığını kontrol etti. 'Gündüz başka bir doktor arkadaşıma muayene oldum. O sırada önlükler karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyen M.K.U., başka bir önlük talep etti.