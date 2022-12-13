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Sahte doktor skandalı! Çaldığı önlükle hastaneye girmeye çalıştı | Yakalanınca 'ben anestezi doktoruyum' dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Sahte doktor skandalı! Çaldığı önlükle hastaneye girmeye çalıştı | Yakalanınca ’ben anestezi doktoruyum’ dedi

Son dakika haberine göre Mersin'de Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne giden M.K.U., boş bir odadan önlük aldıktan sonra kendisini doktor olarak tanıtıp muayene olduktan sonra ayrıldı. Gece saatlerinde hastaneye geri dönen M.K.U., Kadın Doğum Polikliniği’ne girişte, üzerindeki önlükte bulunan giysi alarm sistemi çalınca yakalandı.

Şehir Hastanesi'nde KBB Polikliniği'ne muayene olmaya giden M.K.U., boş olan bir odadan doktor önlüğü alıp, giydi. Bu önlükle kendisini KBB doktoruna, doktor olarak tanıtan M.K.U., rahatsızlığını belirtip, muayene oldu.

GİYSİ ALARM SİSTEMİ ÇALDI

Daha sonra önlükle hastaneden ayrılan M.K.U., gece saatlerinde geri döndü. Kadın Doğum servisine girişte M.K.U.'nun üzerindeki doktor önlüğünde bulunan giysi alarm sistemi çaldı.

'ANESTEZİ DOKTORUYUM' DEDİ

Görevliler, M.K.U.'nun yanına gelerek doktor olup, olmadığını kontrol etti. 'Gündüz başka bir doktor arkadaşıma muayene oldum. O sırada önlükler karıştı. Ben anestezi doktoruyum' diyen M.K.U., başka bir önlük talep etti.

YAKALANIP POLİSE TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine yapılan kontrolde M.K.U.'nun doktor olmadığı anlaşılınca yakalanıp, polise teslim edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.U., polis merkezine götürüldü. M.K.U., buradaki ifadesinde, "Hastaneye gelip boş odadan önlük alıp, muayene oldum. Gece de doktorluğu merak ettiğim için hastaneye geri geldim. Kadın doğum servisine giriş yapmak isterken önlükteki alarm çaldı. Görevliler yanıma geldi, doktor olmadığım ortaya çıktı" dedi.

M.K.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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