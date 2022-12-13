Muğla’da akıllara durgunluk veren olay! Ölü hayvanları evinde istiflemiş

"SADECE EŞYA DEĞİL, HAYVAN ÖLÜSÜ DE İSTİFLEMİŞ"

Dilek Adaklı vahşet evinde birçok hayvan cesedinin yanında Marmaris Belediyesi temizlik ekiplerinin sadece bahçeden 5 kamyon çöp toplaması konusunda, "İstif hastalığına yakalanmış yani nasıl başkaları çöp biriktirir, eşya biriktirir bu kadın da hem onları da biriktirmiş, içeride ceset de biriktirmiş. Her şeyden önemlisi leş dolu içerisi. Hem hayvan biriktirmiş, hem başka şeyler biriktirmiş. Yani kadında bir hastalık var ama bu kadın suçlu değil, kadın tedavi olup çıkacak. Bu çok belli olan bir şey. Bu kadının tekrar önüne nasıl geçilebilir? Bu kadın istife devam edecek artık temelinde bu var. Buna getirenler kim? Buna getirenler asıl suçlu. Yani burada birkaç isim duyduk tanımıyorum. Kimsenin adını verip zan altında bırakamam. Fakat bu insanlar vicdanen rahat mı şu an bu kadına bırakıp bırakıp mama karşılığı atmışlar köpeklerini" diyerek, o da bazı kişilerin mama ve hayvan bıraktığı iddialarında bulundu.





"BUNDAN SONRA NE OLACAK"

Hayvansever Dilek Adaklı herkesin merakla sorduğu soruyu sorarak, "Şimdi ne olacak? Bu kadın çıktı. Kadını biz akıl hastanesinden bekleyeceğiz. Takip mi edeceğiz? Ruh hastası gibi kadın nereye gidiyor, ne yapıyor diye kapısında mı bekleyeceğiz? Yeniden gittikleri yerden yine haber verilecek, yine şikayet edecek, yine belediye gece kapıdan bakıp gidecek. Yine ne olacak? Bu kadar ceset olduktan sonra mı yeniden kadın hakkında yasal bir şeyler yapılacak" dedi.

Adaklı, gözaltına alınma sürecinden sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilen H.A.'nın yakın takipte tutulması gerektiğini belirtti.