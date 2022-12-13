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Merkür retrosu ne zaman başlayacak 2022? Merkür retrosu ne demek, ne anlama geliyor? Terazi, Oğlak, Koç, Boğa...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Merkür retrosu ne zaman başlayacak 2022? Merkür retrosu ne demek, ne anlama geliyor? Terazi, Oğlak, Koç, Boğa...

Merkür retrosu ne zaman başlayacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Astrolojiyi yakından takip edenler Merkür retrosu için detayları yakından takip ediliyor. Retro her yıl belirli zamanlarda gerçekleşiyor. İşte, Merkür retrosu ne zaman başlayacak 2022? Merkür retrosu ne demek, ne anlama geliyor?

Merkür retrosu ne zaman başlayacak 2022? Merkür retrosu ne demek, ne anlama geliyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oğlak burcunda Merkür retrosu için geri sayım başladı. Her yıl birkaç defa meydana gelen bu dönemde burçlar etkilenir. Peki, Merkür retrosu ne zaman başlayacak 2022? Merkür retrosu ne demek, ne anlama geliyor?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

2022 yılının son Merkür retrosu 29 Aralık'ta başlayacak ve 20 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak.

Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar.

İletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.

MERKÜR RETROSU NE DEMEK?

Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelmektedir.

Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi şeklinde ifade edilmektedir.

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