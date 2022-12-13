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Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı! Sokak ortasında darp edildi! İşte o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı! Sokak ortasında darp edildi! İşte o anlar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda yürüyen bir kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı. İddiaya göre, Orhaniye Mahallesi'nde, caddede yürüyen, ismi öğrenilemeyen bir kadının yanına gelen M.D.E. onu taciz etti. Kadının tepki göstermesi üzerine, çevredeki vatandaşlar şüpheliyi yakaladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D.E'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyete götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, sokak ortasında darp edildi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed E. (29) isimli şahıs, iddiaya göre yolda yürüyen S.E. (27) isimli kadına tacizde bulundu.

Durumu o anda öğrenen yakınları, şüpheliyi yumruk ve tekmelerle darp ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen şahsı polis otosuna alıp uzlaştılar.

Yaralı şahıs, 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, tedavinin ardından gözaltına alındı.

Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı! KADINI TACİZ EDEN ŞAHSA MEYDAN DAYAĞI!

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