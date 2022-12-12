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Yılbaşı resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık-1 Ocak hangi güne denk geliyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Yılbaşı resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık-1 Ocak hangi güne denk geliyor?

Yeni yıla sayılı günler kala birçok vatandaş, yılbaşı resmi tatil mi? sorusunu gündeme taşıdı. 31 Aralık ve 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi aramaları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Yılbaşı resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? 1 Ocak özel sektör çalışanlarına tatil mi? İşte, merak edilenler...

Aralık ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca kişiyi yılbaşı heyecanı sardı. 2022'nin bitmesine sayılı günler kala yılbaşı tatili için şimdiden plan yapmak isteyen vatandaşlar, tatilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Yılbaşı resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? 1 Ocak özel sektör çalışanlarına tatil mi? İşte, merak edilenler...

2023 YILBAŞI NE ZAMAN, 31 ARALIK - 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2022 günü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Yılın ilk günü ise 1 Ocak 2023 Pazar günü yaşanacak. 1 Ocak günü resmi tatil sayılıyor. Fakat bu yıl Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu tatili içinde yaşanacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı gününün bu yıl Pazar'a denk gelmesi yılbaşı tatilini uzatmayacak. Hafta sonu gününde Yılbaşı kutlanacak.

1 OCAK 2023 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA TATİL Mİ?

1 Ocak tıpkı diğer birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2023 yılında Pazar gününe denk gelen ve resmi tatil olan 1 Ocak'ta, özel sektör çalışanları, çalışmaları halinde mesai ücreti alacak. Ya da o gün izinli olarak geçirecek.

Aynı zamanda 31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil olmadığından Cumartesi çalışan özel sektör mensupları, yılın son gününde ekstra mesai ücreti almayacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır

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