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İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli! Yola çıkacaklar dikkat

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli! Yola çıkacaklar dikkat

Son dakika haberine göre İstanbul'da iki gündür etkili olan lodos deniz seferlerini aksatıyor. Şehir Hatları AŞ'den iptal olan seferlere ilişkin açıklama geldi.

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