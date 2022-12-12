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Burdur'da feci kaza! 50 metre yüksekten dere yatağına düşen kamyonda hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Burdur’da feci kaza! 50 metre yüksekten dere yatağına düşen kamyonda hayatını kaybetti

Burdur'da meyve yüklü kamyonun uçurumdan aşağı uçması sonrası bir kişi hayatını kaybetti. İlk incelemede yaklaşık 50 metre aşağıdaki dere yatağına düşen kamyonun sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşte detaylar...

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