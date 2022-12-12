Adana’da eşini öldüren koca saklandığı yerde yakalandı! İfadesi kan dondurdu

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI



Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Tekayak'ın, Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Tekayak'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Tekayak, ifadesinde, "Cezaevindeyken beni aldattığını duydum. Olay günü konuşmak için eve çağırdım. Durumu kendisinin anlatmasını ve itiraf etmesini bekledim. O sırada sinirlenince ateş ettim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Tekayak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.