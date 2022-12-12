İstanbul Valiliği'nden Beyoğlu'nda 1 kişinin vefat ettiği olaya dair açıklama
İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda çalıntı ve plakasız motosikletlerle polisten kaçmaya çalışan 2 şüphelinin engellenmesi için açılan ateşte kazaen yaralanan vatandaşın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin, adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Öte yandan olaya karışan 2 polis memurunun, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 ayrı "silahlı gasp" suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlileri tarafından silahla ateş edildiği belirtildi.
"HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ"
Açıklamada, "O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Z.E.Y. (18) isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
ŞÜPHELİLERE OPERASYON
Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada ayrıca olaya karışan 2 polis memurunun, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.
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