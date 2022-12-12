İstanbul Valiliği’nden Beyoğlu’nda 1 kişinin vefat ettiği olaya dair açıklama

"HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ"

Açıklamada, "O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Z.E.Y. (18) isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

2 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada ayrıca olaya karışan 2 polis memurunun, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.