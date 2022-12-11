11 ARALIK ŞANS TOPU İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI | Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! İşte, kazanan numaralar....

Sisal Şans'ın kazandıran çekilişlerinden Şans Topu çekilişi kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. 5+1 şanslı numarayı bilen ödülün sahibi oluyor. 11 Aralık Pazar Şans Topu çekiliş ekranı akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. İşte, ayrıntılar...