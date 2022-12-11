11 ARALIK ŞANS TOPU İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI | Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! İşte, kazanan numaralar....
Şans oyunu tutukunlarının merakla beklediği 11 Aralık Pazar 2022 Şans Topu canlı çekilişi noter huzurunda Sisal Şans tarafından gerçekleştirildi. Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştrilen Şans Topu çekilişinin onucu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte, bu akşamki kazanan numaralar...
Sisal Şans'ın kazandıran çekilişlerinden Şans Topu çekilişi kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. 5+1 şanslı numarayı bilen ödülün sahibi oluyor. 11 Aralık Pazar Şans Topu çekiliş ekranı akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. İşte, ayrıntılar...
11 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Kazandıran oyunlardan Şans Topu'nda pazar akşamı çekilişi saat 20:00'de düzenlendi. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılıyor.
Kazandıran numaralar: 5-18-19-27-33+13 oldu. Açıklanan sonuçlara göre ise 5+1 bilen 1 kişi 666.705,35 TL büyük ödülün sahibi oldu.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmakta. Küredeki 34 numaradan 5 tane, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Tek kolon veya daha fazla oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Web sitesinden oynarken kolondaki sayıları isterseniz kendiniz seçebilir isterseniz de sistemin rastgele seçmesine izin verebilirsiniz.
Rastgele seçim için kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile Şans Topu kuponu oluşturulur. Oynanan her kolondan çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edebilirseniz ikramiye kazanıyorsunuz. 5+1 bilen ise Şans Topu büyük ikramiyesini kazanıyor! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüştürülüyor.
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