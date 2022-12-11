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Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Bayar, dün Ankara'daki evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.

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