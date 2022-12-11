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NATO LOYAL LEDA 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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NATO LOYAL LEDA 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de katıldığı NATO LOYAL LEDA 2022 Tatbikatı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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