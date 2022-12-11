11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da şiddetli lodos! Arabanın üstüne ağaç devrildi

Bursa’da şiddetli lodos! Arabanın üstüne ağaç devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
ABONE OL
Bursa’da şiddetli lodos! Arabanın üstüne ağaç devrildi

Bursa'da gece saatlerinde şiddetini artıran lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lodosun etkisiyle kırılan ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA