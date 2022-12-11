Kötü hava şartları İstanbul'da deniz seferlerini durdurdu! İşte iptal olan vapur seferleri
Olumsuz hava şartlarının etkilediği vapur seferlerine yenileri de eklendi. Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
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