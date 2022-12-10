Trabzon’da "Katarakt ameliyatı kör etti" iddiası! Soruşturma başlatıldı

ÖZEL GÖZ HASTANESİNDEN AÇIKLAMA



Özel göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Opr. Dr. Can Kaya da yazılı açıklamada bulundu. Ameliyat ve tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Katarakt tanısıyla başarılı bir ameliyat yaptığımız hastamız, ameliyat sonrası gerekli tıbbi tedavi verilerek, uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirilerek taburcu edilmiştir. Kontrolden bir gün önce görmesinin azaldığını belirten hastamızın muayenesinde, endoftalmi dediğimiz, maalesef katarakt ameliyatı sonrası karşılaşabildiğimiz bir komplikasyon geliştiği görülmüştür. Hastamıza aynı gün, endoftalmide yapılması gereken vitrektomi ameliyatı yapılarak devamında gereken tıbbi tedaviler uygulanmıştır. Endoftalmi, katarakt ameliyatı sonrası, literatürde de görüleceği gibi tüm dünyada ve maalesef ülkemizde de karşılaştığımız bir komplikasyondur. Başarılı, sorunsuz ameliyat sonrası böyle nadir bir komplikasyon ile karşılaşılmış olup, bu problemin yönetimiyle ilgili süreçte gerekli tüm işlemler uygulanmıştır. Hastamızın durumu, komplikasyon ihtimali ve tedavi süreci hakkında gerekli bilgi tabip odamız aracılığıyla CİMER ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Hastanın yaşadığı bu komplikasyon, hekim olarak bizi de derinden üzmüştür." dedi.

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