Düzce’de metruk evde yangın! İçerde olan köpeği itfaiyeciler son anda kurtardı
YAŞAM DHA
Düzce’de, metruk evde çıkan yangında içeride bağlı olan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, köpek, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek yangına müdahale etti.
İtfaiye erleri, bu sırada evde bağlı köpek olduğunu fark etti.
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