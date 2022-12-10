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Düzce’de metruk evde yangın! İçerde olan köpeği itfaiyeciler son anda kurtardı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Düzce’de metruk evde yangın! İçerde olan köpeği itfaiyeciler son anda kurtardı

Düzce’de, metruk evde çıkan yangında içeride bağlı olan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, köpek, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Düzce'nin Hacıaliler köyünde, tek katlı metruk evde, gece henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek yangına müdahale etti.

İtfaiye erleri, bu sırada evde bağlı köpek olduğunu fark etti.

Köpeği dumanların arasından alan itfaiye eri, dışarı çıkardı.

Yangın ise kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Köpek, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

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