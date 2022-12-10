Konya’da liseli kıza cinsel istismar tuzağı! Kan donduran olayda ifadeler ortaya çıktı
Konya'da, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya, iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal'ın günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
Kentteki lisede son sınıfta eğitim gören G.A.'nın, kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için "MİT'e memur olarak" alınacağı vaadiyle kandırılarak hayatı karartıldı. İddiaya göre, okul müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" diye kandırarak tanıştırdığı, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu.
G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini "MİT mensubu" olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken, okul müdürü H.A.'nın "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Mandal bizi de kandırdı" dediği öğrenildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "Ahmet Mandal bizi MİT'çiyim, diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.
"MİT DEĞİL DERNEK KARTI"
Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.'yı günlerce istismar eden Ahmet Mandal'ın, ifadesinde "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.
Öte yandan olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü de Rehberlik Araştırma Merkezi'nden 2 öğretmen görevlendirerek lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya psikolojik destek sağlıyor.
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