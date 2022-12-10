Konya’da liseli kıza cinsel istismar tuzağı! Kan donduran olayda ifadeler ortaya çıktı

Kentteki lisede son sınıfta eğitim gören G.A.'nın, kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için "MİT'e memur olarak" alınacağı vaadiyle kandırılarak hayatı karartıldı. İddiaya göre, okul müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" diye kandırarak tanıştırdığı, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu.