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Son dakika: İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Son dakika: İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

Son dakika haberine göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İşte aksama yaşanan ve iptal edilen seferler...

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