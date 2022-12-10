Bursa’da komşu dehşeti! Çocukların sesine kızdı kurşun yağdırdı
YAŞAM İHA
Bursa’da çocukların ses yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucu komşusuna kurşun yağdıran zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da yaşanan olay, dün saat 15.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.
İddiaya göre, İsmet Y. alt komşusu Süleyman Ö. ile çocukların ses yapmasına sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İsmet Y., belindeki silahı çıkartarak Süleyman Ö.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna altı mermi isabet eden genç adamın eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ö. ameliyata alındı.
Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli İsmet Y.'yi gözaltına aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
- SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'DE BUGÜN: EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?
- AÖF sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- İzmir elektrik kesintisi: 10 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bölge bölge kesinti listesi
- KYK burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Dünya Kupası yarı final fikstürü: 2022 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?
- MSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İl il sorgulama ekranı...
- Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı ödeme takvimi açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı? 2022 Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?
- 2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?