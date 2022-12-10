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Hakkari'de 21 timsah derisi ele geçirildi!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Hakkari’de 21 timsah derisi ele geçirildi!

Hakkari'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince 21 timsah derisi ele geçirildi. DKMP Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü çalışmaları sonucu 21 timsah derisi ele geçirilmiştir. Hakkari DKMP Şube Müdürlüğümüzce gerekli idari işlemler başlatılmıştır" denildi.

Hakkari'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince 21 timsah derisi ele geçirildi.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü çalışmaları sonucu 21 timsah derisi ele geçirilmiştir. Hakkari DKMP Şube Müdürlüğümüzce gerekli idari işlemler başlatılmıştır" denildi.

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